Mengharukan, Lewis Hamilton Persembahkan Pole Untuk Chadwick Boseman

jpnn.com, STAVELOT - Lewis Hamilton meraih pole position GP Belgia dan mendedikasikannya untuk 'superhero' Chadwick Boseman, bintang film Black Panther yang meninggal dunia Jumat (28/8).

Boseman meninggal dunia setelah empat tahun berjuang melawan kanker usus besar.

"Seorang superhero meninggal dunia malam tadi," kata Hamilton yang menjadi atlet Formula Satu kulit hitam satu-satunya kepada wartawan Sabtu setelah menduduki pole position setelah Mercedes-nya mencatat lap tercepat di lintasan Spa-Francorchamps.

"Itu sungguh memberatkan saya hari ini," tuturnya.

A touching tribute to Chadwick Boseman from @LewisHamilton



The champ dedicated pole position at Spa to his friend, who passed away on Friday #BelgianGP ???????? #F1 pic.twitter.com/nWPYxFhvrQ — Formula 1 (@F1) August 29, 2020