Menhan Prabowo Terima Kunjungan Kehormatan Dubes AS dan Dubes Arab Saudi

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia H.E Mr. Joseph R Donovan Jr., Selasa (12/11) di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta.

Dalam kunjungan ini, Dubes AS didampingi oleh Mr. Heather C. Variava, Deputy Chief of Mission, Colonel Mike Spake, Defense Atache dan Mr. Steve Weston, Political Officer.

Kunjungan ini, menjadi kesempatan bagi kedua pihak untuk membicarakan upaya-upaya bersama untuk terus mempererat kerja sama yang saling menguntungkan bagi kedua negara.

Kedua pihak ingin hubungan kerja sama dan persahabatan antara Indonesia dan AS khususnya di bidang pertahanan diharapkan terus terpelihara dengan semangat persaudaraan dan prinsip saling menghormati.

Menhan RI dalam kesempatan tersebut menyampaikan sejumlah program-program yang menjadi prioritas Kementerian Pertahanan RI.

Selain menerima kunjungan kehormatan Dubes AS, tidak berselang lama Menhan RI juga menerima kunjungan kehormatan Dubes Arab Saudi untuk Indonesia H.E Mr. Esam A. Abid Althagafi.

Dubes Arab Saudi dalam kunjungan ini didampingi oleh Wakil Dubes Arab Saudi Mr. Yahya Hassan Alqahtani.

Sementara itu, turut mendampingi Menhan RI saat menerima kunjungan Dubes AS dan Dubes Arab Saudi antara lain Wamenhan, Sekjen Kemhan, Dirjen Strahan Kemhan dan Kabaranahan Kemhan dan Karo Humas Setjen Kemhan.