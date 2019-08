Menikmati Lagi Ketegangan di 3 Lap Terakhir MotoGP Austria 2019

jpnn.com, SPIELBERG - Marc Marquez dan Andrea Dovizioso terlibat perlombaan superketat dalam balapan MotoGP Austria 2019 di Red Bull Ring, Spielberg, Minggu (11/8) lalu. Dovi menjadi pemenang setelah aksinya menyalip di tikungan terakhir tak bisa dibalas lagi oleh Marquez.

Pertarungan kedua rider begitu menegangkan, terutama pada tiga lap terakhir.

A manual in how to set up a classic! ????



Enjoy the last three laps of the #AustrianGP from onboard the two rivals! @marcmarquez93 and @AndreaDovizioso really know how to put on a show! ????#AustrianGP ???????? pic.twitter.com/NoS93lkbSy — MotoGP™ ???????? (@MotoGP) August 13, 2019