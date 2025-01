Menjelang 100 Hari Kerja Presiden Prabowo, Waka MPR: Rasanya Terlalu Dini untuk Menilai

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabumi Raka akan genap 100 hari pada 28 Januari 2025 mendatang.

Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno pun mengapresiasi 100 hari kinerja pemerintahan Prabowo.

Menurut Eddy, Ketua Umum Partai Gerindra itu sukses menjawab keraguan berbagai pihak dengan capaian, keberanian, dan keberhasilan.

“Rasanya tidak terlalu dini untuk menilai bahwa Presiden Prabowo langsung melakukan berbagai terobosan dalam berbagai kebijakan, mulai dari bergabung dengan BRICS dalam merespons dinamika geopolitik hingga melaksanakan janji kampanye dengan memulai program Makan Bergizi Gratis (MBG),” kata Eddy.

Dia menambahkan banyak pihak yang meragukan mengenai jumlah kementerian yang terlalu banyak. Nanun, kata dia, Presiden Prabowo justru Prabowo membuktikan berhasil melakukan konsolidasi kebijakan dan anggaran dalam waktu kurang dari 3 bulan.

"Momentum dan gerak cepat ini yang semoga terjaga di waktu-waktu selanjutnya,” tuturnya Eddy.

Secara khusus, Doktor Ilmu Politik FISIP UI ini memberikan apresiasi terhadap program-program ekonomi Presiden Prabowo yang memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk rakyat yang tidak mampu.

“Kebijakan ekonomi Prabowo memastikan No one is left behind atau tidak ada yang ditinggalkan. Kebijakan seperti penghapusan utang UMKM dan Nelayan, paket stimulus bansos 38 triliun, hingga membatalkan kenaikan PPN 12 persen adalah bukti bahwa prioritas Presiden Prabowo adalah membantu rakyat kecil bebas dari kemiskinan,” lanjutnya.