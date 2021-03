Menko Airlangga & Fadel Muhammad Bicara Peran Strategis BUMD Percepat Pemulihan Ekonomi

jpnn.com, JAKARTA - Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memiliki peran strategis dalam mempercepat pemulihan ekonomi daerah.

Airlangga menyebut, pulihnya perekonomian daerah akan menjadi pondasi untuk pemulihan ekonomi nasional.

“Ekonomi daerah merupakan motor utama pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah berkomitmen untuk terus mendukung pemulihan ekonomi daerah, sehingga Indonesia dapat tumbuh di kisaran 4,5% hingga 5,3% 2021,” ujar Airlangga dalam Indonesia Best BUMD Awards 2021 'Region, The Front Line of Indonesia’s Economic Recovery' yang diselenggarakan secara daring, Rabu (3/3).

Dia menjelaskan, ekonomi daerah wilayah Jawa dan Sumatera telah menjadi kontributor utama ekonomi nasional, meskipun masih mengalami kontraksi masing-masing sebesar -2,6% (Pulau Jawa) dan -2,21% untuk Sumatra.

Adapun perbaikan ekonomi di Jawa didorong oleh aktivitas ekonomi. Perekonomian di Sumatera dan Kalimantan didorong oleh perbaikan dari komoditas sawit maupun karet.

Sementara, wilayah Maluku dan Papua berhasil tumbuh positif 2,89% karena didorong oleh hilirisasi sektor mineral.

Airlangga menekankan, sesuai dengan potensi daerah yang bersangkutan, pemerintah akan terus mendorong peran BUMD sebagai penyedia manfaat umum bagi masyarakat.

Dukungan tersebut diberikan karena program daerah yang melibatkan BUMD atau yang dikerjasamakan dengan BUMD telah berjalan dengan baik.