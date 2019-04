Menpora: Masa Depan Indonesia Ada Ditangan Anak Muda Kreatif

jpnn.com, JOGJA - Anak muda Indonesia harus optimistis menatap masa depan Indonesia. Salah satu kuncinya adalah dengan kreatifitas.

Itulah yang disampaikan Menpora Imam Nahrawi saat menjadi aalah satu narasumber di acara "The Future is Here" yang diselenggarakan oleh Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) di Ballroom Hotel Ambarukmo, Sabtu (6/4) sore.

"Saya yakin masa depan Indonesia akan ditentukan oleh anak-anak muda yang kreatif. Oleh karena itu saya mengajak kepada semua anak muda Indonesia untuk selalu melakukan hal kreatif dalam hal apapun. Indonesia adalah tempat yang sangat mudah bagi anak muda Indonesia untuk melakukan hal-hal kreatif," kata Menteri yang hobi bermain bulutangkis ini.

Menpora juga mengajak anak muda Indonesia untuk mengisi perjuangan para Founding Father kita dengan kegiatan positif dan kreatif.

"Suatu saat saya pernah diajak ayah saya menanam tunas kelapa. Dan ayah saya bercerita tunas kelapa ini bukan buat saya atau kamu, ini bisa buat anak cucumu. Apa yang kita tanam sekarang akan dirasakan oleh anak cucu kita ke depan. Kita harus bersyukur sekarang ini bisa hidup rukun diantara sama lain. Anak muda harus mengisi masa depan Indonesia dengan kreatif," tambahnya.

Menpora juga menyampaikan bahwa Indonesia sekarang ini sudah menjadi perhatian negara Asia bahkan dunia sebagai negara kreatif.

Salah satunya ketika Indonesia sukses menyelenggarakan Asian Games dan Asian Para Games 2018. Indonesia pernah menjadi tuan rumah yang keren di bidang olahraga yakni Asian Games dan Asian Para Games 2018.

Sebelumnya banyak yang nyinyirin Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games 2018. “Tapi alhamdulilah semua sukses dan berprestasi,” ujarnya.