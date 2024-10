Merayakan Musik 90an di All You Can Hear Gigs 2024

jpnn.com, JAKARTA - Festival musik, All You Can Hear Gigs 2024 akan digelar di Asthana Kemang, Jakarta Selatan pada 5-6 November 2024.

Konser tersebut diselenggarakan untuk merayakan dua tahun perjalanan podcast All You Can Hear (AYCH) yang dipandu oleh Ferdy Tahier.

All You Can Hear Gigs 2024 merupakan konser musik yang menghadirkan lagu-lagu hits nostalgia era ‘90 dan 2000-an.

Baca Juga: Base Jam Hingga Element Siap Bernostalgia di All You Can Hear Gigs 2024

Mengangkat tema True Friends Forever, All You Can Hear Gigs 2024 menampilkan lebih dari 30 musisi legendaris di era 90-an dan 2000-an, seperti Element, Basejam, Funky Kopral, T-Five, dan Gugun Blues Shelter, bersama deretan musisi lainnya seperti Rieka Roslan, The Fly, Voodoo, Doddy Katamsi, dan lainnya.

Konser akan dihadirkan dengan konsep intimate antara penonton konser dengan pengisi acara, yang memberikan lebih banyak interaksi di antara keduanya.

Demi menambah keseruan, Eza Yayang dan Andhara Early hadir untuk memandu acara, menghadirkan atmosfer penuh semangat dan keceriaan.

Baca Juga: Sisi Selatan Lebih Berwarna dalam Album Bhavitra

Acara tersebut dirancang untuk memberikan pengalaman nostalgia bagi generasi 90-an dan kesempatan bagi generasi muda mengenal kekayaan musik era tersebut.

Musik 90-an dikenal karena keunikan dan keberagamannya, dan tetap menjadi favorit bagi pendengar berusia 30 tahun ke atas.