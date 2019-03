jpnn.com, JAKARTA - Penampilan penyanyi Afgan menutup hari pertama Java Jazz Festival 2019 di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (1/3) malam.

Meski sedang sakit, pelantun Dia Dia Dia itu tetap tampil prima dan penuh semangat.

Mengenakan kaus turtle neck putih dpadu kemeja bermotif polkadot, Afgan langsung menyapa penonton yang telah memadati area panggung sejak siang.

“Halo semua, selamat malam. Selamat datang di Java Jazz Festival, tepuk tangan dulu. Gue kurang sehat, suara gue bindeng,” ucap Afgan dari atas panggung.

Tak ingin membuat penonton menunggu lama, pemilik nama asli Afgansyah Reza itu langsung mempersembahkan single Bawalah.

Dia kemudian melanjutkan dengan lagu-lagu yang pernah hit, yakni Jodoh Pasti Berlalu yang di-medley dengan lagu Sadis. Lalu dilanjut dengan lagu yang baru dirilisnya bersama Isyana Sarasvati dan Rendy Pandugo berjudul Feel So Right. Lagu berikutnya yang dinyanyikan oleh Afgan, yakni Knock Me Out dan Bukan Cinta Biasa.

Selain menyanyikan lagu miliknya sendiri, teman dekat Rossa ini membawakan beberapa lagu yang pernah menjadi hit di era 90-an. Dia menyanyikan lagu milik Reza Artamevia berjudul Satu yang Tak Bisa Lepas, lalu Janji di atas Ingkar milik Audy Item, dan Kala Cinta Menggoda milik Chrisye.