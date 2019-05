Messi: Sayang Sekali Barcelona Tidak Menang 4-0 dari Liverpool

jpnn.com, BARCELONA - Lionel Messi masih menjadi dewa buat Barcelona. Pemain Argentina berusia 31 tahun itu menunjukkan kematangannya sebagai pemain dan juga pemimpin tim.

Messi mencetak dua dari tiga gol Barca ke gawang Liverpool dalam leg pertama semifinal Liga Champions di Camp Nou, Kamis (2/5) dini hari WIB.

Brace tersebut membuat Messi kini mengoleksi 600 gol untuk Barca.

"Ini hasil yang bagus, tetapi sayang sekali kami tidak menang 4-0. Saya senang dengan cara tim bermain melawan tim seperti Liverpool. Namun, ini belum selesai, masih ada leg kedua," kata Messi seperti dikutip dari Marca.

3 - Lionel Messi is only the second player to score against three different English clubs in the same Champions League season (Spurs, Man Utd and Liverpool), after Thomas Muller in 2013-14 (Arsenal, Man City and Man Utd). Difference. #FCBLIV pic.twitter.com/CtjLs9VJyP — OptaJoe (@OptaJoe) May 1, 2019