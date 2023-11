Midea Indonesia Mengoperasikan Showroom Baru di Pantai Indah Kapuk

jpnn.com, JAKARTA - Midea Indonesia baru saja meresmikan showroom pertama di Jakarta tepatnya di Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta Utara.

Showroom Midea itu tidak hanya melayani konsumen rumah tangga, tetapi juga para professional atau B2B dengan menampilkan lini produk komersial AC dengan kapasitas besar.

“Kami harapkan dengan hadirnya Midea showroom pertama ini bisa menjadi solusi untuk konsumen atau one stop solution dalam mencari kebutuhan baik rumah tangga ataupun profesional,” kata Presiden Direktur Midea Elektronik Indonesia Jack Ding dalam keterangannya, Senin (27/11).

Dia melanjutkan pembukaan showroom baru itu merupakan salah satu wujud komitmen perusahaan, dalam berinovasi secara berkelanjutan demi meningkatkan kepuasan pelanggan setia Midea.

“Dan kami akan terus berinvestasi untuk menambah showroom seperti ini demi meningkatkan kepuasan pelanggan kami."

"Midea Showroom PIK siap melayani pelanggan setia dan masyarakat Indonesia dengan menawarkan rangkaian tipe produk elektronik rumah tangga hingga peralatan small home appliances, spare-part, accessories, layanan servis ataupun purnajual secara optimal," ungkap Jack Ding.

Head Sales Marketing of Midea Indonesia Budi Pratama menambahkan pemilihan lokasi PIK sebagai showroom pertama lantaran merupakan market baru untuk residential.

“PIK memiliki market middle to up. Jadi, produk-produk Midea yang dijual di Midea showroom PIK ini adalah produk yang premium up. Namun, harganya tetap sama dengan daerah lainnya di Indonesia," pungkas Budi. (rdo/jpnn)