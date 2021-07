Milwaukee Bucks Pukul Phoenix Suns di Gim Keempat Final NBA

jpnn.com, WISCONSIN - Milwaukee Bucks akhirnya menyamakan kedudukan menjadi 2-2 (best of seven) dalam pertemuannya dengan Phoenix Suns pada final NBA.

Bucks menyamakan kedudukan pada gim keempat final NBA yang digelar di markas sendiri, Fiserv Forum, Kamis (15/7) pagi WIB.

Juara Wilayah Timur itu menang 109-103.

Kedua tim imbang pada paruh pertandingan, tetapi small forward Khris Middleton mendorong Bucks hingga ke puncak, mengumpulkan 40 poin, enam rebound dan empat assist.

