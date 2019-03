MINI Rilis 3-door Black Edition Seharga Rp 770 Juta, Hanya 6 Unit

jpnn.com, JAKARTA - Bersamaan peresmian pop-up store MINI Maxindo di TSM Bandung, MINI Indonesia juga untuk pertama kalinya merilis MINI 3-door Black Edition.

Diklaim sebagai model eksklusif khusus pasar Indonesia, MINI 3-door Black Edition hanya dipasarkan dalam jumlah terbatas 6 unit. Harganya Rp 770 juta off the road.

MINI Black Edition dibuat dengan mengambil dasar dari model 3-door Cooper S. Pilihan spesialnya dari warna eksterior yang lebih gelap, midnight black metallic. Aksen garis krom tidak lupa ditambahkan.

Terdapat beberapa opsi MINI Yours yang disertakan; dari MINI Yours Steering Wheel ke MINI Yours Vanity Spoke-2 18 inci.

Mengakses bagian kabin, aksen krom juga ada di lounge dengan bahan kulit warna satellite grey. Panorama glass roof dan wireless charging di center console juga tersedia untuk pertama kalinya pada model MINI 3-Door yang dijual di Indonesia.

MINI Maxindo juga melengkapinya dengan MINI Service Inclusive, menawarkan perawatan reguler tanpa biaya selama lima tahun atau sampai 70.000 km dan garansi 36 bulan tanpa batasan jarak tempuh. Kendaraan MINI juga dilindungi oleh BMW Group Tire Coverage selama 3 tahun, termasuk penggantian hingga 4 ban per tahun yang mencakup biaya pembelian ban dan tenaga kerja 100 persen. (mg8/jpnn)