Mitsubishi Triton Absolute Bikin Pede Membelah Hutan

jpnn.com - Memanfaatkan lantai Bangkok International Motor Show 2019, Mitsubishi Triton Absolute hadir menggoda dengan konsep ubahan yang mengesankan kekuatan baru sebagai kendaraan segala medan.

Mitsubishi Motors Corporation (MMC) mengklaim, Triton Absolute mengekspresikan konsep "Absolutely Beyond Tough" melalui "Build-up Robustness" berdasarkan "Truck Dynamism" yang diilustrasikan oleh desain "More Solid and More Rugged" dan "Mechanical Durability" TRITON.

Fitur istimewa dari pikap kabin ganda berlogo tiga berlian itu menunjukkan kekokohan rangka serta menawarkan desain yang tangguh untuk penjelajahan yang lebih ekstrem.

MMC berharap, model yang ambisius dan berani itu dapat memiliki ikatan yang kuat dengan para pemilik di mana pun melalui daya tahan mesin dan kemampuan performa di segala medan dari Triton. (mg9/jpnn)