MNCTV Hadirkan Program Baru, Raffi Ahmad Ikut Terlibat

jpnn.com, JAKARTA - MNCTV terus konsisten menyajikan tayangan berkualitas dan menghibur untuk keluarga Indonesia.

Sejumlah program unggulan MNCTV menjadi favorit pemirsa, seperti sinetron Kembalinya Raden Kian Santang, sinetron Kun Anta, dan Blockbuster Siang.

Selain itu, MNCTV juga dikenal sebagai televisi pionir menayangkan ajang pencarian bakat dangdut KDI yang eksis hingga kini.

Komitmen MNCTV terhadap perkembangan musik dangdut di Indonesia juga ditunjukkan dengan sejumlah program penghargaan khusus musik dangdut seperti Anugerah Dangdut Indonesia dan Ambyar Awards.

Pada tahun 2021 di tengah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), MNCTV tetap melahirkan sejumlah program baru dengan protokol kesehatan yang sangat ketat.

Program-program ini nantinya juga mengambil musik dangdut sebagai latarnya, seperti I Can See Your Voice Indonesia dan Road to Kilau Raya yang akan kembali hadir di layar MNCTV.

I Can See Your Voice Indonesia (ICSYVI) mulai tayang pada 25 Januari 2021 pukul 19.00 WIB.

Dipandu host Raffi Ahmad dan Indra Herlambang, ICSYVI bakal menghadirkan detektif para artis papan atas seperti Ivan Gunawan, Okky Lukman, Vega Darwanti, Happy Asmara, Lebby Wilayati, Lee Jeonghoon, dan Marvin KDI.