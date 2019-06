Mobil F1 Michael Schumacer Akan Dilelang, Banyak Sejarah Emas Ferrari di Dalamnya

jpnn.com - Salah satu mobil yang pernah ditunggangi Michael Schumacher, yakni Ferrari F2002 dilaporkan akan dilelang pada seri penutup F1 2019 di Abu Dhabi.

Hasil dari penjualan Ferrari F2002 dengan nomer sasis 219 itu akan disumbangkan ke yayasan milik keluarga Schumacher "Keep Fighting, Never Give Up Foundation."

Oliver Camelin dari rumah lelang RM Sotheby mengatakan, sasis #219 sangat spesial dan penuh dengan sejarah emas Ferrari di balapan jet darat.

"Sasis ini benar-benar istimewa. Ini merupakan salah satu mobil terakhir hasil rancangan Rory Byrne di era V10 dan didesain bak seperti peluru kendali yang bergerak cepat dalam mengamankan gelar juara dunia," kata Oliver Camelin seperti dilansir Motorsport, Rabu (19/6).

Ferrari F2002 adalah mobil F1 era kejayaan Ferrari bersama Michael Schumacher saat merengkuh gelar juara dunia F1 musim 2002. Bahkan, Schumacher sendiri telah memenangi tiga dari 11 Grand Prix yang ia cetak sepanjang dominasinya pada musim 2002, termasuk debut sasis di GP San Marino dan kemenangan kontroversial di GP Austria.

Kala itu, Rubens Barrichello menepi tak jauh dari bendera finis dan memberi jalan kepada Schumacher yang kemudian memenangi balapan dengan bantuan team order.

Pada Juli tahun yang sama, sasis #219 menjadi saksi ketika Schumi mengunci gelar juara dunia F1 2002 di GP Prancis. Saat itu, masih ada 6 seri tersisa. Torehan ini adalah rekor gelar juara dunia tercepat yang hingga saat ini belum bisa dipatahkan siapapun.