Mobil Listrik Nissan Leaf Bersiap Melancong ke Indonesia Tahun Depan

jpnn.com - Bentuk komitmen Nissan mendorong elektrifikasi di Asia Tenggara, Nissan Indonesia segera menghadirkan mobil listrik Leaf pada 2020.

Hal tersebut disebutkan, sebagai bagian dari rencana jangka menengah Nissan M.O.V.E 2022, yakni seperempat dari jumlah penjualan adalah kendaraan listrik.

“Nissan memimpin upaya untuk mendorong kesadaran dan mewujudkan mobilitas yang terelektrifikasi di Asia dan Oceania. Kami menciptakan antisipasi dengan membawa new Nissan Leaf ke semakin banyak pasar di kawasan ini," ungkap Regional Senior Vice President and Head of Asia & Oceania, Yutaka Sanada dalam keterangan resmi, Minggu (10/3).



Menghadirkannya ke Indonesia dan Filipina, lanjut Yutaka, adalah langkah utama dalam upaya ini. Hal ini memungkinkan pelanggan untuk mendapatkan pengalaman langsung atas manfaat kendaraan listrik bagi mereka sendiri dan masyarakat.

Sejak tahun 2010, Nissan Leaf telah terjual sebanyak 400.000 unit, dan menjadi kendaraan listrik murni terlaris di dunia. Tahun ini, Nissan telah memperkenalkan kendaraan listrik ini ke Australia, Selandia Baru, Singapura, Korea Selatan, Thailand, Hong Kong dan Malaysia.

Kehadiran Nissan Leaf baru, beserta jajaran model e-POWER, menandai langkah penting dalam mobilitas yang terelektrifikasi di Asia dan Oceania.

e-POWER merupakan teknologi milik Nissan yang memberi pelanggan manfaat dari kendaraan listrik, tanpa memerlukan tempat pengisian daya dari luar. Nissan Serena e-POWER akan menjadi model e-POWER pertama yang diluncurkan di kawasan ini, dimulai dengan Singapura tahun ini. (mg8/jpnn)