Modern Guns Akhirnya Rilis Maxi-Single Terbaru

jpnn.com, JAKARTA - Band hardcore, Modern Guns baru saja meluncurkan maxi-single yang berjudul 'I Tore Apart Everything I Ever Miss'. Single yang terdiri dari track pertama, Tears Will Be Shed Forever, dan track kedua, Tidal Waves itu dirilis di bawah naungan Modern Guns Collective. Lirik Tears Will Be Shed Forever ditulis oleh Anugrah Yundi Frantika alias Gaga, vokalis Modern Guns. Baca Juga: Makna di Balik Lagu Kolaborasi Parade Hujan dan Adrian Yunan Lagu tersebut menjadi momen pertama kalinya Gaga bernyanyi dengan nada clean setelah 2 album, 1 EP, dan beberapa single. Gaga biasanya hanya menghadirkan vocal spoken words atau scream, tetapi dalam lagu Tears Will Be Shed Forever menampilkan vokal clean yang bisa didengar di bagian akhir. "Lagu ini terlihat sebagai refleksi yang tulus tentang kesalahan masa lalu dan kerinduan untuk berubah," kata Gaga Modern Guns. Baca Juga: Khruangbin Luncurkan Album Keempat A LA SALA Sementara itu, track kedua yakni Tidal Waves ditulis oleh drummer lama yakni Kevin B yang kini sebagai vokalis No Excuse. "Lagu Tidak Waves terlihat sebagai refleksi yang mengharukan tentang cinta, kerinduan, dan kompleksitas emosi," jelasnya.