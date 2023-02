Moncer! Harga Sawit Memelesat, Jadi Sebegini

jpnn.com, JAKARTA - Harga sawit di wilayah Provinsi Jambi untuk periode 10-16 Februari 2023 mengalami kenaikan cukup signifikan.

Hal itu diketahui dari tim perumus harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit.

Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, Agusrizal mengatakan harga minyak sawit mentah (CPO) mengalami kenaikan Rp 262 per kilogram dari Rp 11.044 menjadi Rp 11.306 per kilogram.

"Harga sawit umur 10-20 tahun juga naik Rp 26 per kilogram dari Rp 2.492 menjadi Rp 2.518 per kilogram, sedangkan inti sawit turun Rp 115 per kilogram dari Rp 5.392 jadi Rp 5.257 per kilogram," ungkap Agusrizal di Jambi, Sabtu (11/2).

Harga TBS ini merupakan harga yang diperuntukkan bagi petani yang telah jadi mitra dari perusahaan pengolahan sawit.

Berikut daftar harga TBS sawit:

1. Harga TBS usia tanam tiga tahun Rp 1.987 per kilogram

2. Harga TBS usia tanam empat tahun Rp 2.101 per kilogram