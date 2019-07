MTV VMA 2019: Pertarungan Para Princess

MTV Movie Awards. Foto: AFP

jpnn.com - MTV Video Music Awards 2019 bakal menjadi pertarungan sengit bagi musisi perempuan. Ariana Grande dan Taylor Swift mendominasi nominasi MTV VMA 2019 yang diumumkan Selasa (23/7) waktu setempat.

Masing-masing di antara mereka mengantongi sepuluh nominasi. Di antaranya, Video of the Year, Song of the Year, dan Best Pop untuk lagu You Need to Calm Down milik Swift dan thank u, next untuk Grande.

Beberapa jam setelah pengumuman itu, Swift memberikan kejutan kepada Swifties (julukan fans Swift) dengan merilis single baru yang berjudul The Archer. Itu merupakan single ke-5 dalam albumnya yang akan datang, Lover.

''Track kelima itu semacam tradisi. Secara naluri, aku meletakkan lagu yang sangat pribadi, jujur, dan emosional di track nomor lima,'' kata Swift dalam fitur live di Instagram. Dia menambahkan, klip video lagu itu belum dibuat. ''Ini hanya sekilas dari sisi lain album yang ingin aku tunjukkan padamu,'' imbuhnya.

Fans bisa mulai memberikan suara kepada 14 kategori nominasi MTV VMA 2019 mulai kemarin (24/7) hingga 15 Agustus mendatang. Voting dilakukan di website MTV. Pengguna Twitter dan Facebook Messenger juga bisa menambahkan voting melalui direct message kepada VMA.

MTV VMA 2019 yang akan digelar di Prudential Center, New Jersey, pada 26 Agustus waktu setempat itu dipandu host Sebastian Maniscalco. (Entertainment Tonight/Billboard/adn/c25/nda)

