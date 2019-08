Muchlis Faroqi Furqon, si Pemuda dari Desa Diundang ke Istana

jpnn.com, JAKARTA - Muchlis Faroqi Furqon, warga Indramayu, dinobatkan sebagai pemuda inspiratif perwakilan Jawa Barat. Furqon – panggilan akrabnya - diundang hadir di di Istana Negara, bertemu langsung dengan Presiden Jokowi, Rabu (1/8).

Furqon mengatakan, dirinya diundang ke Istana untuk bertemu Jokowi karena dinilai memiliki pengabdian dan dedikasi tentang pemberdayaan pemuda di seluruh Indonesia melalui program The Institute of Democracy and Education (IDE) Indonesia.

Dia menjelaskan, program ini bergerak dalam bidang pendidikan dan demokrasi yang menggerakkan pemuda untuk melakukan aksi nyata serta perubahan di masyarakat.

"Yang terpenting bagi anak muda adalah mau berkolaborasi, join komunitas, dan bersama-sama membuat solusi untuk permasalahan di lingkungan sekitar," ujar pemuda kelahiran Indramayu, Jawa Barat ini.

Melalui organisasi yang dibangunnya IDE Indonesia, Vice Executive Director IDE Indonesia ini berharap pentingnya anak anak muda Indonesia untuk menjaga perdamaian dunia.

"Bangsa Indonesia mempunyai prinsip kuat dalam kebangsaan yaitu prinsip Bhinneka Tunggal Ika, Unity in Diversity, prinsip inilah yang bisa menjaga keharmonisan, kekuatan pemuda Indonesia menjaga persatuan dan kesatuan bangsa," ujarnya.

Muchlis merupakan lulusan S1 Jurusan Sejarah Kebudayaan Islam, Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.