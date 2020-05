Mulai Hari Ini Bintang Toedjoe Sebar 1 Juta Joss C 1000, Harga Terjangkau

jpnn.com, JAKARTA - PT Bintang Toedjoe meluncurkan Joss C 1000, suplemen vitamin C 1.000 mg di tengah pandemi virus corona dan persiapan Indonesia menuju New Normal.

Peluncuran produk yang mengusung tagline Vitamin C Nasional Untuk Indonesia dibarengi komitmen Bintang Toedjoe menyebar satu juta saset Joss C 1000 ke seluruh pelosok tanah air mulai hari ini, Senin 1 Juni 2020.

Kick off Joss C 1000 ditandai dengan menyerahkan bantuan produk tersebut di dua rumah sakit rujukan Covid-19 di Jakarta, yaitu Rumah Sakit Darurat (RSD) Wisma Atlet, Kemayoran dan Rumah Sakit Penyakit Infeksi (RSPI) Sulianto Saroso, Jakarta Utara, Jumat (29/5).

Di RSD Wisma Atlet, sumbangan diterima Ketua PMO BUMN Wisma Atlet Dendi Danianto didampingi Dan Sub Satgas Perbekalan dan Donasi RSD Wisma Atlet Kolonel Cba Agung Maryono.

Sedangkan di RSPI Sulianto Saroso diserahterimakan secara simbolis ke Direktur Utama RSPI Sulianto Saroso Mohammad Syahril.

“Kami ucapkan terima kasih pada Bintang Toedjoe dengan Joss C 1000, memang salah satu obat yang kami berikan adalah obat daya tahan tubuh, salah satunya adalah vitamin C dosis tinggi satu hari satu kali 1000 mg,” tutur Syahril.

“Tidak hanya untuk pasien, tetapi juga diberikan untuk perawat dan seluruh petugas yang bekerja. Mudah-mudahan Joss C 1000 dapat berperan serta sehingga kita dapat bertahan melawan Covid-19,” sambungnya.

Senada disampaikan Dan Sub Satgas Perbekalan dan Donasi RSD Wisma Atlet Kolonel Cba Agung Maryono.