Musisi Luar Negeri Siap Hebohkan SIMFes 2017

jpnn.com, SAWAH LUNTO - Anda berencana ke Sumatera Barat (Sumbar) bulan November mendatang? Jika iya, di Bulan November Sumbar akan banyak even bertaraf Internasional.

Tidak hanya event Tour de Singkarak yang akan digelar pada 18 hingga 26 November, perhelatan Sawahlunto Internasional Music Festival (SIMFes) 2017 juga akan digelar pada 4 hingga 5 November 2017 mendatang.

Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Kementerian Pariwisata Esthy Reko Astuti mengatakan, Sawahlunto International Music Festival merupakan gelaran kesenian yang dijadikan wadah untuk menuangkan ide-ide kreasi tanpa batas, dalam dunia musik bagi seniman dan musisi.

Festival ini mampu memperlihatkan keragaman musik dari berbagai etnik dunia, sehingga dapat mengembangkan dialog budaya antar bangsa berdasarkan semangat bhineka.

“SIMFest juga merupakan perpaduan Heritage City yang indah, musik yang bergelora dan kehangatan interaksi antara musisi dan penonton yang membuat SIMFes selalu ditunggu dan dipadati penikmat musik setiap tahunnya,” ucap Esthy yang didampingi Kepala Bidang Promosi Wisata Budaya Kemenpar Wawan Gunawan di Jakarta, Rabu (25/10).

Esthy juga mengatakan, SIMfes siap menyajikan perpaduan musik komposisi etnik, modern dan kontemporer di Kota Sawahlunto. Berbagai pengisi acara dari dalam dan luar negeri juga siap unjuk gigi di even yang sudah kali ke-8 diselenggarakan.

“Musisi-musisi terbaik dari dalam dan luar negeri seperti Oktivi Ansambel Music, Lalang, Daood Debu, Sisir Tanah, Hototoska, Adien Lopez, The Cigarman Blues, Jesse Lesse, On and On, Diskopantera dan Sawahlunto New Ansamble,” ujar Esthy yang diamini Wawan.

Wawan menambahkan, SIMFest kali ini akan bertemakan “Fullmoon Heritage Wonderland”. SIMFes tahun ini akan memberikan sensasi lain untuk menikmati pagelaran musik. Selain sebagai pertunjukan musik etnik dunia, iven ini juga menyuguhkan fenomena alam bulan purnama terbesar di tahun 2017 yang dapat dinikmati oleh para pengunjung yang dipusatkan di Lapangan Segitiga Kota Sawahlunto.