Na In Woo Gantikan Ji Soo di River Where the Moon Rises?

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Na In Woo akan menggantikan peran Ji Soo dalam drama korea River Where the Moon Rises.



Agensi yang menaungi Na In Woo, Cube Emtertainment mengonfirmasi, aktornya itu masih dalam pembicaraan untuk mengambil alih peran tersebut.

"Na In Woo telah menerima tawaran untuk bergabung dengan River Where the Moon Rises sebagai On Dal," kata perwakilan Cube Entertainment seperti dikutip JPNN.com dari soompi, Jumat (5/3).

Sedangkan di hari yang sama, KBS secara resmi mengumumkan bahwa Ji Soo akan meninggalkan drama tersebut.

"Kami sedang berdiskusi dengan perusahaan produksi tentang langkah kami selanjutnya," ucap juru bicara KBS.

Saat ini, diskusi masih berlangsung mengenai apakah episode mendatang yang dijadwalkan pada 8 dan 9 Maret akan ditayangkan.

Keputusan Ji Soo mundur dari drama River Where the Moon Rises merupakan buntut kabar perisakan yang dilakukannya saat masih sekolah.

Pesohor kelahiran 30 Maret 1993 itu juga telah meminta maaf atas perilakunya di masa lalu. (mcr7/jpnn)



