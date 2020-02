Napoli Vs Barcelona: Gattuso Sebut Messi Seperti Pemain di PlayStation

jpnn.com, NAPLES - Pelatih Napoli Gennaro Gattuso menegaskan kepada timnya bahwa mereka akan menghadapi Barcelona di 16 Besar Liga Champions, bukan cuma berhadapan dengan Lionel Messi.

Napoli akan bertindak sebagai tuan rumah pada leg pertama di San Paolo, Naples, Rabu (26/2) dini hari WIB. "Kami akan bermain melawan Barcelona, ??bukan hanya menghadapi Messi," tutur Gattuso dalam konferensi pers jelang laga, seperti dikutip juga oleh Marca.

Gattuso mengakui Messi merupakan salah satu pemain paling hebat dalam sejarah sepak bola.

"Dia melakukan hal-hal yang hanya saya lihat di PlayStation. Namun, saya ingin melihat pemain Napoli bermain dengan kepala terangkat tinggi, tanpa merasa rendah diri dan saya yakin kami bisa melakukan hal itu," tutur Gattuso.

Meski optimistis dengan kekuatan timnya, Gattuso juga memberi respek untuk Barcelona, khususnya kepada si pelatih Quique Setien yang akan melakoni pertandingan Liga Champions pertama dalam kariernya.

"Dia telah membawa sesuatu yang berbeda ke Camp Nou. Saya melihat Barcelona yang telah dikenal selama beberapa tahun terakhir," ujarnya. (adk/jpnn)

Hasil dan jadwal Lengkap 16 Besar Liga Champions:

Leg pertama

Rabu (19/2)

Atletico Madrid 1-0 Liverpool

Borussia Dortmund 2-1 Paris Saint-Germain

Kamis (20/2)

Atalanta 4-1 Valencia

Tottenham Hotspur 0-1 RB Leipzig

Rabu (26/2)

03.00 WIB Chelsea vs Bayern Muenchen

03.00 WIB Napoli vs Barcelona

Kamis (27/2)

03.00 WIB Lyon vs Juventus

03.00 WIB Real Madrid vs Manchester City

Leg kedua

Rabu (11/3)

03.00 WIB RB Leipzig vs Tottenham Hotspur

03.00 WIB Valencia vs Atalanta

Kamis (12/3)

03.00 WIB Liverpool vs Atletico Madrid

03.00 WIB Paris Saint-Germain vs Borussia Dortmund

Rabu (18/3)

03.00 WIB Juventus vs Lyon

03.00 WIB Manchester City vs Real Madrid

Kamis (19/3)

03.00 WIB Barcelona vs Napoli

03.00 WIB Bayern Muenchen vs Chelsea