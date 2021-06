NBA Playoffs: Lihat Luka Doncic Mengamuk di Staples Center

jpnn.com, LOS ANGELES - Guard Dallas Mavericks Luka Doncic membawa timnya menang atas LA Clippers pada gim kelima babak pertama NBA Playoffs Wilayah Barat.

Bermain di Staples Center, Los Angeles, Kamis (3/6) siang WIB, Luka tampil galak dengan menyumbang 42 poin.

Mavericks yang bertindak sebagai tim tamu menang 105-100 dan membuat kedudukan menjadi 3-2, Mavs unggul.

Pertemuan Clippers vs Mavericks akan berlanjut ke gim keenam yang digelar di Dallas, Sabtu (5/6) dini hari WIB.

???? 42 and 14 for LUKA in Game 5 ????@luka7doncic becomes the 2nd player in @NBAHistory with 40+ points and 14+ assists in an #NBAPlayoffs game!



Game 6 - Fri, 9pm/et, ESPN pic.twitter.com/jtjdnk4doS — NBA (@NBA) June 3, 2021