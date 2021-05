NBA Playoffs: Brooklyn Nets Mengamuk di Boston, Lakers Tumbang

jpnn.com, BOSTON - Tim sarat bintang dari Wilayah Timur Brooklyn Nets membungkam pendukung Boston Celtics di TD Garden, Boston, Senin (31/5) pagi WIB.

Nets yang datang ke Boston untuk melakoni gim keempat babak pertama NBA Playoffs Timur, menang telak 141-126.

Big Three Nets, Kevin Durant, Kyrie Irving dan James Harden mengamuk di gim.

KD mencetak 42 poin, Irving 39 dan Harden 23.

Sementara itu, dari kubu Celtics, Jayson Tatum seperti bekerja sendiri dengan 40 poin.

Kemenangan ini membuat Nets untuk sementara unggul 3-1 (best of seven) dan gim kelima akan digelar di Brooklyn.

Sementara dari Wilayah Barat, Phoenix Suns menyamakan kedudukan menjadi 2-2 dalam pertemuannya dengan LA Lakers.

Enam pemain Suns mencetak dua digit poin untuk memenangi gim keempat di Staples Center, Los Angeles, 100-92.