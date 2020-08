Neymar Samai Rekor Messi 2008

jpnn.com, LISBON - Neymar mengukir namanya dalam buku rekor setelah berperan besar dalam kemenangan dramatis 2-1 Paris Saint Germain (PSG) atas Atalanta di perempat final Liga Champions, di Estadio da Luz, Kamis (13/8) dini hari WIB.

Dengan timnya tertinggal 0-1 beberapa menit sebelum laga berakhir, mantan bintang Barcelona itu memberikan assist untuk gol penyeimbang Marquinhos sebelum Eric Maxim Choupo-Moting mencetak gol penentu kemenangan untuk tim asuhan Thomas Tuchel itu.

Sebelum Kylian Mbappe masuk pada menit ke-60 menggantikan Pablo Sarabia, bisa dibilang Neymar yang paling sibuk membongkar pertahanan Atalanta.

Dalam laga melawan tim Italia tersebut, pemain berusia 28 tahun itu tercatat melakukan 16 dribble sukses, sebuah rekor yang hanya mampu dilakukan Lionel Messi dalam satu pertandingan Liga Champions.

16 - Neymar completed 16 dribbles against Atalanta tonight, the most by a player in a single Champions League match since Lionel Messi v Manchester United in April 2008. Twist. #ATAPSG pic.twitter.com/WpT1ONRZVV — OptaJoe (@OptaJoe) August 12, 2020