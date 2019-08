Nicolas Pepe jadi Rekor Pembelian Paling Mahal Arsenal

jpnn.com, LONDON - Arsenal mengukir rekor transfer paling mahal dalam sejarah klub usai resmi mendapatkan tanda tangan Nicolas Pepe dari Lille.

Winger 24 tahun asal Pantai Gading itu dikontrak lima musim atau sampai 2024.

The Gunners harus memecahkan rekor transfer klub sebesar GBP 72 juta atau sekitar Rp 1,2 triliun. Rekor transfer klub sebelumnya milik Pierre-Emerick Aubameyang yang didatangkan dengan harga GBP 57 juta pound.

