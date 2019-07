Nikmati Kemewahan Hyundai H-1 Royale Limited Edition di GIIAS 2019

jpnn.com, TANGERANG SELATAN - Memanfaatkan GIIAS 2019, PT Hyundai Mobil Indonesia (HMI) menampilkan H-1 Royale Limited Edition dengan tampilan lebih kuat, melalui penyematan body kit ke seluruh bodi.

Penyegaran yang terlihat jelas berbeda meliputi window underline chrome molding, front down under bumper with garnish chrome, rear under bumper with side list chrome dan side skirt.

Mengakses ke dalam kabin, MPV premium dengan dual electric sliding door menawarkan kesan mewah melalui trim aksen kayu serta kemudi berbungkus kulit.

Desain stylish yang dipadu dengan kapasitas kabin luas, serta kenyamanan di semua baris tempat duduk, membuat Hyundai New H-1 sebagai kendaraan MPV premium untuk keluarga modern dan dinamis.

Public Relation Deputy Marketing Director PT Hyundai Indonesia Motor (HIM), Hendrik Wiradjaja mengatakan, sejak diperkenalkan kepada konsumen di GIIAS 2018 lalu, Hyundai H-1 hadir dalam tiga varian, yaitu Elegance, XG dan varian Royale.

Terkait ekspor Hyundai H-1, perusahaan merujuk target ekspor yang ditetapkan pemerintah sebanyak 400.000 unit atau naik 15,6 persen dari periode 2018, sebanyak 346.000 unit.