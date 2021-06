Nindy Ayunda Sebut Nikita Mirzani Orang yang Kurang Beruntung?

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Nindy Ayunda tampaknya sudah gerah dengan pernyataan kekasih baru mantan suaminya, Askara Parasady Harsono.

Banyak yang menduga Nikita Mirzani merupakan kekasih Askara.

Lewat Instagram story miliknya, Nindy Ayunda menyebut wanita tersebut merupakan orang yang kurang beruntung karena sudah jatuh ke pelukan mantan suaminya.

“You’re dating my ex? That’s cool My mom always taught me to donate my old toys to the less fortune (kamu pacaran sama mantan gue? Keren, ibu saya selalu mengajarkan untuk menyumbangkan 'mainan bekas' untuk orang yang kurang beruntung)," tulis Nindy.

Dalam unggahan lainnya, Nindy juga mengingatkan kepada kekasih Aska yang baru supaya tidak ikut-ikutan memutar balikkan cerita, jika memang tidak tahu yang sebenarnya terjadi.

“Untuk orang yang dekat sama kamu (Askara), bilang saya enggak dekat sama anak, enggak urus anak, dan enggak nurut. Alhamdulillah nyusuin anak dua tahun dan 1,5 tahun. Dibawa kemana-mana," ungkap Nindy.

Wanita kelahiran Padang ini bahkan mengaku tertipu dengan ulah mantan suaminya itu, yang diam-diam mempunyai ponsel lainnya, yang diduga khusus untuk berhubungan dengan cewek lain.

"Saking asyiknya ururs anak ketipu total, (Askara) punya hp siluman since 2015,” kata Nindy.(chi/jpnn)



