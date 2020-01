Nonton Film yang Tak Tayang di Bioskop Indonesia Lewat Aplikasi Baru Ini

jpnn.com - RUMAH produksi Falcon Pictures merilis sebuah aplikasi KlikFilm yang menayangkan film-film dari luar negeri yang tidak tayang di bioskop Indonesia.

KlikFilm menyajikan berbagai jenis film yang berasal dari mancanegara seperti China, Korea, Thailand, Amerika Serikat hingga Australia. Genre yang ditawarkan pun beragam mulai dari drama, aksi, fiksi sampai horor.

"Selama ini, kami belum mempresentasikan KlikFilm kepada media. Sekarang kami sudah menemukan formula yang memikat untuk konsumen, dengan menayangkan film-film bagus dari luar negeri yang tidak tayang di bioskop Indonesia, KlikFilm akan menayangkannya," ujar CEO Falcon Pictures, H.B Naveen di Jakarta, Rabu.

Naveen mengatakan jika setiap bulannya akan ada enam sampai delapan film baru yang ditayangkan di KlikFilm. Beberapa yang akan hadir di antaranya "Danger Close: The Battle Of Long Tan", "Running With The Devil" (Nicholas Cage), "Code 8", "Man Of Men", "The Uncle", "Cats" dan "Color Out of Space".

Menariknya para pengguna juga dapat menyaksikan berbagai film lawas karya sineas Tanah Air. Film lama yang ditawarkan oleh KlikFilm di antara "Lupus", "Warkop DKI", film-film Benyamin Sueb hingga kumpulan film Rhoma Irama.

KlikFilm juga menyediakan film premier, namun hanya bisa ditonton oleh pengguna yang berlangganan saja.

Untuk berlangganan, pengguna cukup membayar dengan Rp7 ribu untuk jangka seminggu. KlikFilm sendiri sudah bisa diunduh melalui App Store maupun Play Store. (antara/jpnn)