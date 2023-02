NOW by BCA Life, Inovasi Digital untuk Beragam Kebutuhan Asuransi

jpnn.com, JAKARTA - PT Asuransi Jiwa BCA (BCA Life) meluncurkan one stop life solution yaitu NOW by BCA Life.

Aplikasi ini merupakan bentuk realisasi dari komitmen BCA Life untuk memberikan kemudahan dalam mengakses layanan dan informasi yang dan dilengkapi dengan berbagai fitur untuk menjaga kesehatan jiwa dan raga para penggunanya sebagai terobosan perusahaan dalam upaya transformasi digital.

Melihat potensi yang besar akan perkembangan digital dan kebiasaan pengguna menggunakan internet, BCA Life mencoba berinovasi dengan meluncurkan NOW by BCA Life sebagai one stop life solution, yang menghadirkan berbagai fitur unggulan.

Selain itu, kelebihan fitur Polismu ini membantu pengguna untuk melakukan klaim asuransi hanya menggunakan NOW dari telepon selular secara online di manapun dan kapan pun.

Jika pengguna memerlukan perhitungan perencanaan keuangan jangka panjang, NOW by BCA Life menawarkan fitur Kalkulator Uangmu.

Melalui fitur ini, memungkinkan pengguna untuk bisa menghitung kebutuhan keuangan jangka panjang.

Seperti perhitungan dana masa pensiun, pendidikan anak, hingga asuransi jiwa jika nantinya terjadi risiko yang di luar dugaan.

Tak hanya kemudahan tersebut yang ditawarkan, NOW by BCA Life juga menyuguhkan fitur ActiveNOW yang terbagi dalam dua aktivitas, yaitu Body and Mind.