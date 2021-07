Olimpiade Tokyo 2020: Timnas Panahan Punya Peluang Mendulang Emas

jpnn.com, JAKARTA - Tim Panahan Indonesia optimistis bisa meraih target emas di Olimpiade Tokyo.

Menurut manajer tim Ikhsan Ingratubun, peningkatan performa dan skor atlet selama persiapan menuju pesta olahraga empat tahunan tersebut sangat meyakinkan.

Indonesia memiliki empat wakil di Olimpiade Tokyo.

Tiga di antaranya adalah pemanah putra yakni, Riau Ega Salsabila, Arif Dwi Pangestu, dan Bagas Prasetyadi yang turun di nomor recurve perorangan, beregu putra, dan campuran.

