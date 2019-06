One Pride Pro Never Quit Fight Night 29 Dijamin Sengit

jpnn.com, JAKARTA - One Pride Pro Never Quit kembali menggelar fight night di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Sabtu (29/6).

Fight night ke-29 itu akan menghadirkan contender fight antara Aep Saepudin dan Yordan Hilapok.

Petarung yang keluar sebagai pemenang akan menjadi penantang pemegang sabuk juara nasional kelas bulu One Pride Pro Never Quit.

The Raging Bull, julukan Aep, telah melanglang buana di One Pride Pro Never Quit sejak tahun pertama dan selalu menyajikan pertarungan penuh aksi di atas arena One Pride.

Setelah gagal merebut sabuk kelas bulu pada 2016 dan beralih ke camp Livre Brotherman, dia dapat menghentikan perlawanan Yordan Hilapok dan selangkah lebih dekat dalam merebut sabuk juara nasional.

Sementara itu, The Black Venom, julukan Yordan, adalah petarung dengan latar belakang tinju amatir.