One Pride MMA Bakal Tayang Di ANTV, Ghea Youbi Bakal Beri Penampilan Spesial

jpnn.com, JAKARTA - Program One Pride Mixed Martial Arts (MMA) A New Sensation yang sebelumnya tayang di tvOne sejak 2016, akan hadir di ANTV Home of Real Fighters. Tayangan perdana One Pride MMA bakal disiarkan pada Sabtu (3/9), pukul 22.00 WIB. Presiden Direktur ANTV Ahmad Zulfikar Said membeberkan alasan pihaknya melirik One Pride MMA. Baca Juga: Menpora: Semoga One Pride MMA Berkembang dan Penonton Makin Banyak Menurutnya, minat masyarakat atas program olahraga cukup tinggi. Tak ingin menyia-nyiakan peluang itu, ANTV lantas menghadirkan One Pride MMA. "Dengan mengombinasikan format program TV sport entertainment, beberapa elemen tambahan akan kami hadirkan dalam wajah baru One Pride MMA," ujar Ahmad Zulfikar Said di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (2/9). Baca Juga: Randy Pangalila Akan Bertarung di Ajang One Pride Fight Night 33 Sementara itu, Vice President Director VIVA Group sekaligus Ketua Umum KOBI Ardi Bakrie berharap pindahnya penayangan One Pride MMA bisa menambah segmentasi penonton. "Diharapkan dapat menarik minat masyarakat dan menambah segmentasi penonton yang semakin luas sejalan dengan visi dan misi KOBI untuk memasyarakatkan dan mengembangkan olahraga MMA di Indonesia," tuturnya.

Program One Pride Mixed Martial Arts (MMA) A New Sensation akan hadir di ANTV Home of Real Fighters. Ghea Youbi bakal beri penampilan spesial.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.