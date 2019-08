One Pride Pro Never Quit Sajikan 2 Laga Perebutan Gelar Juara

jpnn.com, JAKARTA - One Pride Pro Never Quit bakal menggelar laga perebutan dua sabuk juara nasional MMA One Pride yaitu di kelas terbang dan kelas bulu di Tennis Indoor, Senayan, Jakarta, 24 Agustus 2019.

Partai utama merupakan laga perebutan sabuk juara nasional MMA kelas terbang antara Suwardi kontra Jeremia Siregar.

Becak Lawu, julukan Suwardi, kembali untuk pertarungan gelarnya yang kelima di One Pride Pro Never Quit.

Juara kelas terbang ini dikenal sebagai petarung yang sukses membawa keahlian bela diri Pencak Silat Setia Hati Terate (PSHT) dan Brazilian Jiu Jitsu ke Arena One Pride.

Fighter asal Magetan, Jawa Timur, itu berhasil menghentikan ketujuh lawannya di One Pride dengan kuncian.

Keberhasilan itu menjadikan dirinya sebagai grappler unggulan di One Pride. Dia bahkan berhasil menyelesaikan Erpin Syah dengan kuncian baru yang dinamakan oleh pendukungnya Wardicana.

Sementara itu, setelah takluk di debut One Pride-nya, pegulat Jeremia Siregar tak terbendung dengan empat kemenangan berturut-turut.

Jeremia sukses mengakhiri perlawanan semua lawannya sebelum bel terakhir berbunyi.