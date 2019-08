One Pride Pro Never Quit: Suwardi vs Jeremia Siregar, Silat vs Gulat

jpnn.com, JAKARTA - One Pride Pro Never Quit akan menyajikan empat pertandingan MMA Nasional, termasuk perebutan dua sabuk juara nasional MMA One Pride di kelas flyweight dan featherweight di Tennis Indoor Senayan pada 24 Agustus 2019.

Partai utama laga bertajuk Champion Never Quit merupakan perebutan sabuk juara nasional MMA kelas flyweight antara sang juara Suwardi melawan pegulat andal, Jeremia Siregar, yang belum pernah terkalahkan selama dua tahun terakhir.

Suwardi merupakan petarung Pencak Silat Setia Hati Terate (PSHT) asal Magetan, Jawa Timur.

Jeremia yang bertarung menggantikan grappler Rama Supandhi akan memberikan tantangan tersendiri bagi Suwardi dengan gaya bertarungnya yang bertolak belakang dari Rama Supandhi.

Di pertarungan lainnya, Hafid Nur Maradi akan mempertahankan sabuk juara nasional MMA kelas featherweight di One Pride untuk kedua kalinya melawan saudara seperguruannya, Novian Hartanto.

Hafid yang biasa tampil mendominasi dengan kuncian sendinya kali ini menghadapi ujian terberatnya dengan Novian yang sama-sama ahli dalam kuncian sendi.