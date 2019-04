Operasikan Mobil Listrik, Bluebird jadi Pionner di Industri Transportasi

jpnn.com, JAKARTA - Taksi Bluebird meluncurkan mobil dengan tenaga listrik sebagai armada terbarunya, layanan Bluebird dan Silverbird, yaitu BYD e6 A/T dan Tesla Model X 75D AIT yang akan mulai beroperasi Mei 2019.

Selain itu ada penyerahaan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) kepada Bluebird sebagai penyedia taksi listrik yang pertama di Indonesia.

Presiden Direktur Blue Bird Group Holding, Noni Pumomo mengatakan, pihaknya sangat bangga menjadi pioneer dalam menghadirkan kendaraan listrik di industri transportasi Indonesia.

"Sebagai salah satu perusahaan transportasi terbesar yang telah melayani masyarakat Indonesia Iebih dari 46 tahun, Bluebird terus melakukan inovasi dan terobosan-terobosan baru, sehingga Bluebird dapat menjadi penyelenggara angkutan taksi terdepan di Indonesia," tutur Noni.

Melalui terobosan inovasi dari kendaraan listrik ini, Bluebird tidak hanya meningkatkan kualitas layanan dan kenyamanan bagi pelanggan, namun juga mendukung pelestarian lingkungan, khususnya peningkatan kualitas udara di Jakarta.

"Hal ini kami yakin akan terwujud dimulai dengan langkah awal, yaitu kehadiran 25 unit BYD dan 4 unit Tesla di jajaran produk Bluebird dan Silvebird,” tutur Noni.

Selain itu, kata Noni, Bluebird juga menggandeng Wodd Wide Fund for Nature (WWF) dan Jagha Bumi dalam mengadakan program One Ride One Seed.

Di mana setiap satu penumpang dari kendaraan taksi listrik Bluebird dan Silverbird akan turut berkontribusi terhadap ditanamnya satu pohon di area aliran sungai Cilliwung dan di area tengah Jakarta.