Oppo Reno3 Pro 5G Digadang Menjadi Ponsel Tertipis di Kelasnya

Generasi ketiga dari Reno itu digadang-gandang bakal menjadi ponsel 5G tertipis yang pernah ada.

Vice President and President of Global Marketing Oppo, Brian Shen, melalui akun Twitter miliknya mengatakan, Reno3 Pro 5G menjadi ponsel pertama Oppo yang mempunyai desain paling tipis.

"Ponsel ini akan meluncur dilengkapi dengan layar kaca melengkung di bagian depan dan belakangnya. Bisa dibilang desain ponsel ini hampir tidak ada bezel di bagian atas serta samping," ujarnya seperti dikutip Engadget, Jumat (29/11).

A first look at OPPO Reno3 Pro 5G - it will feature a glass body with a thickness of just 7.7mm (excluding the lens), which may just be the thinnest dual-mode 5G phone in it’s price segment. ???? pic.twitter.com/KD9goOTD6b — Brian Shen (@BrianShenYiRen) November 28, 2019