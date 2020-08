Oscar Lawalata Putuskan jadi Perempuan, Ini Nama Barunya

jpnn.com, JAKARTA - Desainer Oscar Lawalata memutuskan untuk menjadi transgender. Ia memilih mengubah identitasnya menjadi wanita.

Kakak Mario Lawalata ini pun memiliki nama baru untuk identitasnya sebagai perempuan.

"Nama baru saja Asha, Asha Smara Darra," kata Oscar Lawalata, dalam video yang tayang di YouTube berjudul The Untold Story Oscar Lawalata, Minggu (30/8).

Dalam video tersebut, Oscar juga menjelaskan arti nama barunya tersebut.

"Asha itu artinya hope, Smara itu artinya cinta, dan Darra itu artinya pohon yang kuat," jelas Oscar.

Meski demikian, dia tak mempermasalahkan jika ada sebagian orang yang tetap memanggilnya Oscar.

"Orang memanggil saya Asha saya senang, tetap mereka sudah terlanjur mengenal saya Oscar it's Okay. Karena in the end kan sayanya enggak berubah. It's only a name," tuturnya.

Sebelumnya, Oscar Lawalata menjadi perhatian publik usai memutuskan untuk menjadi seorang perempuan. (jlo/jpnn)



Jangan Lewatkan Video Terbaru: