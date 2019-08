Pacari Pengusaha, Begini Dukungan Guntur Triyoga

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Guntur Triyoga mendukung bisnis yang dirintis sang kekasih, Apristiyah. Diketahui, Apristiyah memiliki dua bisnis yang berbeda, Alesha Beauty Centre dan Alesha Tour and Travel.

“Saya sangat mendukung karier dia, kami saling pengertian. Semoga karier dia dan saya sukses,” kata pemain film Mafia Insyaf itu.

Pesohor kelahiran 24 Oktober 1987 itu mengatakan, sang kekasih juga sudah beberapa kali meraih penghargaan. Di antaranya The Most Recommended Quality And Service Excellence Beauty Awards 2019 dalam ajang tahunan Awards Night Ceremony 2019 di Jakarta.

“Malah dia sering menjadi pembicara dalam seminar kecantikan,” imbuh pria yang berstatus duda ini.

Menurut Guntur, sosok sang kekasih juga baik pada karyawannya. Hal itu dibuktikan dari komentar positif karyawan Apristiyah di Instagram.

"Makasih ya ALLAH punya bu bos udah lembut, penyayang dan baik banget beli 6 hp buat semua asistennya, barakallah bu" ujar karyawannya dengan nama iG rnose576