Pagi, Rupiah Masih Rentan terhadap Dolar AS

jpnn.com, JAKARTA - Nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Selasa (28/4) pagi, melemah tipis imbas sentiman pasar.

Pada pukul 9.52 WIB, rupiah masih melemah 45 poin atau 0,29 persen menjadi Rp15.430 per dolar AS dari sebelumnya Rp15.385 per dolar AS.

Kepala Riset Monex Investindo Futures Ariston Tjendra di Jakarta, Selasa, mengatakan sentimen positif dan negatif masih datang bergantian karena kondisi ekonomi masih terpuruk.

"Hari ini pasar keuangan bisa mendapatkan sentimen positif dari penguatan Indeks Dow Jones semalam yang mengantisipasi rencana dibukanya lockdown di sebagian negara bagian di AS," ujar Ariston.

Selain itu, lanjut Ariston, sentimen positif juga bisa bertambah menguat bila bank sentral Jepang, Bank of Japan (BoJ) mengumumkan stimulus pembelian obligasi tanpa batas hari ini.

"Tapi di sisi lain, pasar masih mengkhawatirkan pelemahan ekonomi karena wabah dan penurunan kembali harga minyak mentah," katanya.

Minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) periode Juni 2020 pagi ini diperdagangkan turun 5,48 persen pada 12,08 dolar AS per barel. Harga minyak Brent juga ikut melemah 2,5 persen ke level 19,49 dolar AS per barel.

Ariston memperkirakan rupiah hari ini akan bergerak di kisaran Rp 15.300 per dolar AS hingga Rp 15.500 per dolar AS. (antara/jpnn)