Pak JK Sebut Banyak Startup Tumbang

jpnn.com - GOWA - Wakil Presiden (Wapres) RI Ke-10 dan 12 Jusuf Kalla (JK) mengatakan bahwa banyak startup yang tumbang.

Menurutnya, fenomena banyaknya startup yang gulung tikar dikarenakan tren saat ini banyak pengusaha kembali ke industri nyata yang memberikan nilai tambah.

JK mengatakan banyak perusahaan yang bergerak di bidang teknologi saat ini karyawannya diberhentikan (pemutusan hubungan erja/PHK), apalagi saat pandemi COVID-19 melanda.

"Seperti yang kita ketahui sekarang perusahaan-perusahaan teknologi, karyawannya di-PHK, karena pengusaha kembali ke real industri, pertanian yang maju dengan teknologi yang mempunyai nilai tambah. Bukan lagi bisnis yang orang bilang bakar uang," kata JK saat bersilaturahmi dengan pimpinan dan dosen Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin, di Kampus Teknik Unhas di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan (Sulsel), Kamis (16/3).

Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) itu mengatakan kebutuhan manusia akan teknologi informasi adalah untuk menunjang kerja dari industri nyata, tidak untuk menunjang teknologi.

Meskipun dia sendiri mengakui bahwa teknologi informasi atau komputer tetap diperlukan dalam menunjang pekerjaan.

"Bahwa tetap diperlukan teknologi IT atau komputer yang baik, tetapi tujuannya untuk memberi nilai tambah bukan lagi IT untuk IT atau artificial intelegence," lanjut JK.

Dia meyakini teknologi Artificial Intelligence (AI) tidak akan bisa menggantikan manusia seperti yang didengungkan oleh banyak pihak.