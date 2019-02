Pak Joko Driyono jadi Tersangka ke-15 Terkait Pengaturan Skor

jpnn.com, JAKARTA - Satgas Antimafia Bola telah menetapkan 15 tersangka terkait kasus pengaturan skor, baik itu yang terlibat langsung maupun terduga perusak barang bukti.

Joko Driyono menjadi orang ke-15. Pelaksana tugas atau Plt. Ketua Umum PSSI itu menjadi tersangka perusakan barang bukti terkait pengaturan skor.

Kasatgas Antimafia Bola Brigjen Hendro Pandowo menjelaskan, sejauh ini memang sudah ada belasan tersangka. "Dengan JD ini, jadi total 15 tersangka," ucapnya.

Saat ini, dari daftar para tersangka ini, sudah ada enam berkas yang dilimpahkan ke kejaksaan. Sisanya, sedang dalam proses untuk dilengkapi berkasnya sebelum dipelajari oleh JPU. (dkk/jpnn)

15 Tersangka terkait kasus pengaturan skor

1. Johar Lin Eng (Exco PSSI sekaligus Ketua Asprov Jawa Tengah)

2. Dwi Irianto (Anggota Komisi Disiplin)

3. Priyanto (Mantan Anggota Komite Wasit)

4. Anik Yuni Artika Sari (Anak Priyanto)

5. Nurul Safarid (Wasit Persibara vs Persekabpas)

6. Vigit Waluyo (Eks Owner PSMP)

7. Mansyur Lestaluhu (Direktur Penugasan Wasit PSSI)

8. P (Perangkat pertandingan Persibara vs Persekabpas)

9. CH (Perangkat pertandingan Persibara vs Persekabpas)

10. NR (Perangkat pertandingan Persibara vs Persekabpas)

11. DS (Perangkat pertandingan Persibara vs Persekabpas)

12. Muhammad Mardani Mogot alias Dani (Sopir Joko Driyono)

13. Musmuliadi (OB di Persija )

14. Abdul Gofur (OB di PSSI)

15. Joko Driyono (Plt Ketua Umum PSSI)