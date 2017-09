Paket Wisata Gratis ke Sejumlah Kota di Dunia, Bohong!

jpnn.com, JAKARTA - Sebuah fanpage di Facebook bernama TrendingWorldWide membuat informasi palsu alias hoaks tentang bagi-bagi paket wisata gratis ke sejumlah kota di dunia.

Ada wisata ke Phuket (Thailand), Lord Howe Island (Australia), New York (Amerika Serikat), Lapland (Finlandia), hingga Seychelles Island (Afrika).

Paket wisata itu dibagikan gratis, tapi dengan syarat yang sebenarnya tipuan belaka.

Dalam salah satu iming-imingnya, fanpage itu menjanjikan hadiah menginap selama 18 malam di Seychelles Island.

Fasilitas yang ditawarkan berupa hotel bintang enam dengan infinity pool (kolam renang berkonsep seolah tanpa batas) di tepi pantai.

Pemenang juga akan mendapatkan tiket penerbangan kembali untuk dua orang dan duit belanja USD 3.000.

Syarat yang diminta fanpage itu sangat mudah. ”{LIKE} This Photo. {SHARE} This Photo. {COMMENT} Paradise Below. Click Signup on our page to complete your entry,” tulis pesan palsu tersebut. Versi bahasa Indonesianya juga sudah bertebaran.

Di situlah penipuannya. Mereka sengaja memaksa orang untuk melakukan like, share, dan comment. Tujuannya adalah meningkatkan edgerank fanpage tersebut.