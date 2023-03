Palestina Sedih Melihat Indonesia jadi Korban FIFA

jpnn.com - RAMALLAH - The Palestine Higher Council of Youth and Sports atau Dewan Tinggi Pemuda dan Olahraga Palestina menyesali keputusan FIFA mencabut hak Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 2023, yang konon lantaran tanggapan sejumlah tokoh dan penolakan beberapa kalangan di Indonesia atas kehadiran Timnas Israel.

"Meskipun kami juga meyakini olahraga dan politik perlu dipisahkan, tetapi sulit untuk menutup mata terhadap tuntutan nasional karena ini meniadakan demokrasi," bunyi pernyataan Dewan dalam pernyataan pers yang dilansir Wafa.

"Orang-orang Palestina menderita kematian dan kehancuran di tangan pendudukan yang diberdayakan oleh pemerintah sayap kanan paling ekstremis, rasis, dalam sejarah modern singkat Israel."

"Dan kami sedih melihat standar ganda yang diterapkan oleh dunia yang beradab dalam menanggapi skenario serupa ketika dilakukan oleh aktor yang berbeda.," bunyi pernyatan Dewan itu.

Itu merujuk kepada sikap FIFA yang dengan cepatnya menjatuhkan larangan terhadap Rusia mengikuti kompetisi internasional setelah Ukraina diserang.

Palestina menilai FIFA tak mau menindak Israel.

"Keputusan telah diambil melarang Rusia dari kompetisi internasional atas invasi ke Ukraina, tetapi FIFA menahan diri selama beberapa dekade untuk mengambil tindakan kecil terhadap Israel karena pendudukan ilegal Palestina, pelanggaran berkelanjutan terhadap hak asasi manusia, rasisme, segregasi, dan penghancuran sistematis infrastruktur Palestina," kata pernyataan itu.

"Sebaliknya, FIFA memutuskan untuk menghukum mereka (seperti Indonesia) yang mendukung para korban (Palestina), daripada menghukum para pelaku (Israel)."