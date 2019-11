Pameran ADPII 2019 Resmi Dibuka, Ini Keistimewaannya

jpnn.com, TANGERANG - Aliansi Desainer Produk Industri Indonesia (ADPII) menggelar pameran di Dedato Indonesia, Bintaro Sektor 7, Tangerang, mulai Kamis, 28 November hingga 5 Desember. Acara bertajuk ADPII Exhibition itu mengusung tema Inclusivity.

"Pameran ini merupakan acara tahunan, ini jadi kedua kali kami ikut serta," kata Abang Edwin Syarif Agustin, Ketua ADPII Jakarta saat pembukaan ADPII Exhibition 2019 di Dedato Indonesia.

ADPII Exhibition 2019 tidak hanya sekadar pameran bidang desain produk industri Indonesia. Namun, ada juga talkshow dd.DesignTalk dengan menghadirkan para profesional.

Abang Edwin Syarif Agustin menyebut semua kegiatan ini bertujuan mengenalkan desain produk industri yang selalu digunakan sehari-hari. "Mengurasi produk yang relevan dengan topik. Produk yang masuk ke dalam kehidupan kita," jelasnya.

Sejumlah kegiatan bakal dihelat selama ADPII Exhibition 2019 berlangsung. Antara lain pameran 'Product Design for Industry & Craft' yang menampilkan lebih dari 30 karya desainer. Ditambah talkshow 'DesignTalk' dengan beragam topik seperti 'Gerakan Lokal Kreatif Spedagi', 'Integrated digital design for Medical Use', Probling Solving Dialogue', dan 'Desainer Indonesia dalam Perkembangan Industri Sepatu'.

"Semoga publik semakin tahu mengenal tugas seorang desainer produk. Bagi kami, profesi ini kurang dikenal, padahal apapun produk butuh desainer," imbuh Abang Edwin.

Pembukaan ADPII Exhibition 2019 dihadiri sejumlah tokoh. Antara lain Ketua ADPII Nasional Dino Fabriant serta puluhan desainer. (mg3/jpnn)