Pameran IFRA 2023 Bakal Digelar di ICE BSD, Catat Tanggalnya

jpnn.com, JAKARTA - Dyandra Promosindo bersama Asosiasi Franchise Indonesia (AFI) kembali menggelar The 21st International Franchise, License and Business Concept Expo and Conference (IFRA) 2023 pada 25 – 27 Agustus 2023 di Hall 5 - Indonesia Convention Exhibition (ICE), BSD City. Mengusung tema “Business Ideas to Inspire You”, bertujuan untuk memberikan inspirasi dan ide bisnis inovatif bagi semua peserta. IFRA telah sukses diselenggarakan lebih dari 20 tahun di tanah air. Pameran itu terus melakukan inovasi mulai dari pameran virtual hingga hybrid. Baca Juga: IFRA Hybrid Business Expo Bangkitkan Pelaku Usaha Franchise dan Lisensi di Tanah Air Hal ini membuktikan komitmen IFRA dalam menyediakan platform terbaik bagi para pengusaha untuk terus berkembang dan berinovasi. Anang Sukandar selaku Ketua Asosiasi Franchise Indonesia (AFI) mengatakan ini merupakan tahun ke-21 penyelenggaraan IFRA. Dia mengaku pameran ini sungguh sebuah pencapaian yang luar biasa dengan lebih dari 20 tahun selalu konsisten untuk mengembangkan industri waralaba Indonesia. Baca Juga: Iis Edhy Prabowo Resmikan Ifrastruktur Hasil Program PISEW "Dari IFRA ini kami harapkan tidak hanya menjadi pintu pembuka tapi juga untuk mencapai harapan, pertumbuhan, serta kolaborasi dan inspirasi bagi para pengusaha," ungkap Anang Sukandar. IFRA Business Expo 2023 menghadirkan berbagai program menarik di antaranya The 7th IFBCC (IFRAPreneur Business Concept Competition), Business Presentation, Celebpreneur Talkshow, Business Classroom, Retirees Seminar, Business Matching, Meet The Experts, IFRA Awards & Gathering, Interactive Quiz & Lucky Draw, Business Mascot Competition, serta program terbaru, Business Talkshow, IFRA Business Podcast, dan IFRA Content Clash.