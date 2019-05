Pangeran Harry Kenalkan Anak ke Publik

jpnn.com, LONDON - Rasa penasaran akan nama putra Pangeran Harry dan Meghan Markle belum terobati. Kemarin, Rabu (8/5) pasangan The Duke and Duchess of Sussex itu memang menunjukkan putra pertama mereka ke hadapan publik. Namun, mereka belum mengungkapkan nama cicit ke-8 Ratu Inggris Elizabeth II tersebut.

Harry memilih menceritakan pengalamannya mengasuh anak sejak Meghan melahirkan Senin lalu (6/5). "Mengasuh anak itu luar biasa," ujar Harry seperti dikutip AFP.

Sebelumnya, sang kakak Pangeran William sempat menggodanya dengan mengucapkan selamat datang ke kelompok orang-orang kurang tidur karena mengasuh anak.

Harry dan Meghan memilih menunjukkan putra mereka ke publik dengan cara yang berbeda dengan keluarga kerajaan sebelumnya. William dan Kate Middleton selama ini menunjukkan bayi mereka beberapa jam setelah melahirkan di hadapan para pekerja media yang telah menunggu di rumah sakit. Namun, Harry dan Meghan tak mau melakukannya.

Mereka memilih mengundang perwakilan jurnalis ke hall St George, Windsor Castle. Hanya ada masing-masing satu fotografer dan reporter, tiga kamerawan, fotografer pribadi Duke and Duchess of Sussex, dan fotografer kantor pers rumah tangga istana.

Meghan mengungkapkan, putra mereka memiliki sifat yang sangat kalem. Dia dan Harry tak tahu sifat itu menurun dari siapa. Mereka juga masih belum bisa memastikan putranya bakal mirip dengan siapa. Sebab, biasanya wajah bayi terus berubah ketika usianya masih hitungan hari.

"Ini adalah hari-hari yang spesial," terang Meghan sembari melihat putranya yang digendong suaminya. Harry tampak tak canggung sama sekali menggendong putranya yang dibalut kain putih.

Putra Harry dan Meghan menorehkan sejarah bagi kerajaan Inggris. Dia adalah keluarga kerajaan Inggris pertama yang berdarah campuran. Ayah Meghan berkulit putih, sedangkan ibunya warga Afrika-Amerika. (sha/c10/oni)