Pantai Kelingking Kembali Raih Predikat Best Beaches in The World

jpnn.com, NUSA PENIDA - Keindahan alam Pantai Kelingking di Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Bali, masuk dalam daftar Best Beaches in The World 2023. Pantai Kelingking berada di peringkat 16 dari 25 pantai terbaik di dunia, pada penghargaan Travelers Choice Awards 2023 dari situs perjalanan TripAdvisor. TripAdvisor adalah situs wisata terbesar di dunia yang membantu wisatawan dalam merencanakan dan memesan perjalanan wisata. Baca Juga: Selain itu, situs ini dapat memberikan rekomendasi tentang hotel, resort, penginapan, liburan, paket perjalanan, pemandu perjalanan. Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta bersyukur Pantai Kelingking kembali mendapat prediket pantai terbaik dunia. "Penghargaan Travelers’ Choice dari TripAdvisor ini sebelumnya juga kami terima di tahun 2019 sebagai pantai terbaik di Dunia, dan terbaik ke 2 di Asia," ujar Bupati Suwirta, dalam keterangannya, Selasa (28/3). Baca Juga: 3 Pelabuhan Diresmikan, Berlibur di Nusa Penida Makin Nyaman Dia menuturkan tagline Blue Paradise pada Pulau Nusa Penida sangat menggambarkan keindahan alam di pulau tersebut, terutama Pantai Kelingking. "Ini yang mungkin menjadikan para wisatawan terpukau keindahan perairan biru yang jernih dan juga petualangan bawah lautnya," jelas Bupati Suwirta.